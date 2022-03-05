Данилов: в РФ по регионам прибывает "груз 200", масштабы чего вызывают там шок и панику

КИЕВ. 5 марта. УНН. Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, наносят "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Тем временем в РФ прибывает в регионы "груз 200" - и масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет УНН.

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"Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, наносят путинские "точечные удары" по гражданскому населению и критической инфраструктуре. Цель - запугать, создать панику, сломить нашу волю к сопротивлению. Подлый и коварный враг нарушает достигнутые договоренности - блокирует открытие "зеленых коридоров", не допускает гуманитарные грузы, но при этом делает попытку создать фальшивую картинку "радостной встречи" оккупантов местными жителями. Но дешевые трюки российских пропагандонов провалились", - указал Данилов.

"Героический Херсон отказался участвовать в шоу под названием "освобождение", устроенном московскими отбросами. Держат оборону Харьков и Мариуполь - ключевые города сдерживания российского агрессора на Юге и Востоке.

Готовятся к обороне Николаевская область и Одесса", - добавил секретарь СНБО.

Он считает при этом, что "можно ожидать проведения дополнительной мобилизации на россии, что значительно осложнит внутриполитическую ситуацию". "Зомбированное российское общество готово кричать: "Можем повторить", но умирать за путинские фантазии оно не готово, в отличие от украинцев, которые готовы убивать за свою свободу и свою землю", - отметил секретарь СНБО.

"Усугубляет ситуацию на России прибытие в регионы "груза 200" - масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Усиливаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста. Поэтому наш курс неизменен: "российский корабль идет ... на@уй". И его скорость будет стремительно расти", - подчеркнул Данилов.

Он указал, что "укрепляется ТРО, армия пополняется свежими резервами из состава высокомотивированных и очень разъяренных украинцев, союзники оказывают помощь, население полностью доверяет и поддерживает своего Президента".

Дополнение

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ с начала вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют свыше 10 тысяч человек.