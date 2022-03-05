Украинская армия уничтожила российскую военную технику более чем на 3 млрд долларов - Forbes

КИЕВ. 5 марта. УНН. Чуть больше чем за неделю украинская армия уничтожила российскую военную технику по меньшей мере на 331 млрд рублей – или более 3 млрд долларов США. Такая оценка приводит украинская редакция Forbes, пишет УНН.

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Так, по данным Генштаба ВСУ, с начала войны 24 февраля по состоянию на 4 марта украинская армия уничтожила 1902 единицы вражеской техники.

Среди этой техники 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 боевых бронированных машин (ББМ). Forbes оценивает стоимость всей утраченной РФ техники в войне с Украиной в 3 млрд. дол. В рублях это – 331,2 млрд рублей.

В частности, разрушенные танки стоили России 1 млрд долл., а ББМ – 0,6 млрд долл., самолеты и вертолеты вместе – 1,1 млрд долл.

Это приблизительная стоимость; Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах – 4 млн долл., по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.

Пока неизвестно, какие самолеты были сбиты. Среди использующих РФ Су-25 за 11 млн дол., Су-30 – 33 млн дол., Су-34 – 36 млн дол. Вооруженные Силы Украины также сбили два больших десантных самолета Ил-76 под Вальковом и под Кропивницким. Стоимость каждого по 86 млн дол.

Добавим

По состоянию на утро субботы утраты противника значительно возросли. Так, в частности, оккупанты потеряли уже 269 танков, 39 вертолетов и 40 самолетов.