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Заявка Украины на членство в ЕС должна рассматриваться отдельно от Грузии и Молдовы – МИД

Заявка Украины на членство в ЕС должна рассматриваться отдельно от Грузии и Молдовы – МИД

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 5 марта. УНН. Заявка Украины на членство в ЕС должна рассматриваться отдельно от документов, поданных Грузией и Молдовой. Об этом на брифинге в субботу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Цитата

"При всем моем глубочайшем уважении к нашим давним партнерам по евроинтеграции Грузии и Молдове, случай Украины абсолютно исключительный. Мы настаиваем на том, чтобы дело Украины рассматривалось отдельно и чтобы оно рассматривалось как можно быстрее", - сказал министр.

Детали

По мнению дипломата, соответствующие процедуры можно и нужно упростить, чтобы обеспечить плавный процесс интеграции Украины в Евросоюз на благо всех – как Украины так и самого ЕС.

Ранее

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

В понедельник стало известно, что заявка – уже на рассмотрении.

Позже с подобными инициативами выступили Молдова и Грузия.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Дмитрий Кулеба
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