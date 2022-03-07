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Отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ: Зеленский заявил, что нужен новый санкционный пакет против России

Отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ: Зеленский заявил, что нужен новый санкционный пакет против России

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия не отказалась от своих планов против Украины, то нужен новый санкционный пакет. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из РФ. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны и ради мира. Бойкот российского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго, а можно - просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию", - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский подчеркнул, что если РФ не хочет придерживаться цивилизованных правил, то не должен получать и товаров и услуг от цивилизации.

"Пусть война их накормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет рассудок, надо потерять страх и забыть о коммерции. Надо защищаться. Надо быть моральными. И государствам, и компаниям. Надо бороться против нечеловеческой силы, которая хочет разрушить саму человечность. Успех украинской армии. Воля украинского народа. Принципиальность международных санкций. Вот путь к миру", - отметил Президент.

Дополнения

Запад ввел несколько пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину. В частности, ЕС одобрил отключение семи банков РФ от SWIFT.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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