Дело о геноциде: Россия не явилась в суд ООН на рассмотрение иска Украины

КИЕВ. 7 марта. УНН. На слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину представители Москвы на заседание не явились, сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Суд ООН открыл дело 7 марта.

Дополнение

По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном Суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Сегодня делегация Украины обращалась в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития: