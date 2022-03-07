В ближайшие дни Евросоюз обсудит заявку Украины на вступление в ЕС - глава Евросовета

КИЕВ. 7 марта. УНН. Лидеры страны Европейского Союза в ближайшие дни обсудят заявку Украины на вступление в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Twitter.

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"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни", - сказал он.

Дополнение

1 марта стало известно, что заявка Украины на вступление в ЕС принята и зарегистрирована, она - на рассмотрении.



