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Ряд стран ЕС выступают против предоставления на этой неделе Украине статуса кандидата на членство - Bloomberg

Ряд стран ЕС выступают против предоставления на этой неделе Украине статуса кандидата на членство - Bloomberg

КИЕВ. 7 марта. УНН. Некоторые страны ЕС, в том числе ФРГ и Нидерланды, сопротивляются продвижению заявки Украины на членство в Евросоюзе на этой неделе. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Цитата

"По словам нескольких дипломатов, несколько западных стран Европейского союза отвергают призывы блока предоставить Украине так называемый статус кандидата на этой неделе, что является первым шагом на долгом пути к членству в ЕС", - пишет издание.

"Германия, Нидерланды и другие страны сначала хотят, чтобы исполнительный орган ЕС высказал свое мнение о готовности Украины к процессу относительно членства, прежде чем принимать политическое решение, заявили дипломаты, описывая частные обсуждения перед саммитом во Франции на этой неделе", - отмечает агентство.

Детали

Как указано, эти страны хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении войны, а не начинать процесс, который может занять не менее десяти лет, о чем сказал один из дипломатов.

Ранее

Председатель Евросовета Шарль Мишель 7 марта заявил, что лидеры страны Европейского Союза в ближайшее время обсудят заявку Украины на вступление в ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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