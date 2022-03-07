Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 33,17 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
На Львовской таможне рассказали, как осуществляется пропуск через границу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3690

РФ в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров из окруженных городов - МИД Украины

РФ в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров из окруженных городов - МИД Украины

КИЕВ. 7 марта. УНН. РФ в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров из окруженных городов. Украина призывает иностранные государства приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для их открытия. Об этом заявили в МИД Украины 7 марта, пишет УНН

Цитата

"Вопреки достигнутым договоренностям, 7 марта РФ в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях", - указали в МИД.

Детали

Как указали в МИД, вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волновахе, Сумам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия.

"Украина призывает государства, в частности лидеры которых поддерживают контакт с президентом Путиным, приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров и предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы", - говорится в заявлении.

Ранее

Россияне сорвали открытие гуманитарного коридора для Мариуполя 5 и 6 марта.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что гуманитарные коридоры в сторону России неприемлемы.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.