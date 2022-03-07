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Третий раунд переговоров Украины и России закончился. В ОП заявили о "небольших положительных сдвигах"

Третий раунд переговоров Украины и России закончился. В ОП заявили о "небольших положительных сдвигах"

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Беларуси завершился третий раунд переговоров между украинской и российской делегациями. Об этом в своем Twitter сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

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"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие позитивные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - написал он.

Добавим

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с Россией будут продолжаться тяжело, но они будут.

Позиция Российской Федерации жесткая, однако позиция Украины в переговорах очень усилена западными партнерами.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Офис президента Украины
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