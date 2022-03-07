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ЕС согласился начать процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство

ЕС согласился начать процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство

КИЕВ. 7 марта. УНН. Европейский Союз согласился рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС. Депутаты также согласились рассмотреть заявки на вступление Грузии и Молдовы, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

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“ЕС согласился начать процесс рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы на членство”, - говорится в сообщении.

Добавим

1 марта стало известно, что заявка Украины на вступление в ЕС принята и зарегистрирована, она - на рассмотрении.

Накануне Президент сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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