Кулеба подтвердил встречу с Лавровым и рассказал о своих ожиданиях

КИЕВ. 7 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что вскоре должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает УНН.

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"Сейчас планируется на 10-е число. Посмотрим, если он прилетит в Анталию, то я тоже полечу. Сядем, поговорим", - сказал Кулеба.

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Также Кулеба поделился своими ожиданиями от встречи с Лавровым.

"Первые слова к господину Лаврову будут очень простыми. Я ему скажу: "Господин Лавров, Я считаю, что эту встречу я провожу с соорганизатором преступления, агрессии против Украины. На этих переговорах вы можете остановить или по крайней мере предпринять попытку остановить это преступление, поэтому давайте серьезно поговорим". Если он настроен на серьезную беседу, то мы как дипломат с дипломатом серьезно поговорим. Если он начнет повторять ту самую пропаганду абсурдную, которая в последнее время раздается, услышит от меня суровую правду, которой заслуживает", - заявил Кулеба.

Напомним

Кулеба оценил перспективу переговоров с Лавровым.