КИЕВ. 8 марта. УНН. Из Сум начался первый этап эвакуации населения. Об этом сообщил во вторник, 8 марта, утром, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

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"Сумам предоставили зеленый коридор, начался первый этап эвакуации" - написал Кирилл Тимошенко в Telegram, подкрепив сообщение видео.

По данным "Суспільне Суми", колонна из Сум отправилась "зеленым коридором" в Полтаву.

Ранее

Вице-премьер-министр Ирина Верещук проинформировала об открытии гуманитарного коридора из Сум.