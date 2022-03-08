"Мы придем и вас развалим": глава ОГА заявил о подкреплении в Николаеве

КИЕВ. 8 марта. УНН. Николаев получил подкрепление и технику. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким во вторник, 8 марта, добавив, что будет наступление на оккупанта, пишет УНН.

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"Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой. Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!" - написал он в Telegram.

Дополнение

Николаевский аэропорт, куда пытались зайти оккупанты, остается под контролем Вооруженных сил Украины.