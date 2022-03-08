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Британский парламентарий заявил, что санкции не будут сняты до вывода войск РФ со всей Украины

Британский парламентарий заявил, что санкции не будут сняты до вывода войск РФ со всей Украины

Боб Блэкман

КИЕВ. 8 марта. УНН. Санкции с Российской Федерации не будут сняты, пока российские войска не будут выведены со всей территории Украины. Заявления главы МИД РФ Лаврова о возможном снятии санкций являются попыткой получить поддержку населения. Об этом в комментарии Guildhall заявил член парламента Великобритании от Консервативной партии Боб Блэкман, информирует УНН.

Детали

"Я огорчен ситуацией, сложившей в Украине и потрясен действиями путинского режима. Путин пошел на аморальное и незаконное нападение на украинский народ и в результате этого нападения страдает и сама Россия. Я поддерживаю введение жестких санкций и считаю, что изоляция России должна усиливаться всеми возможными методами, пока не прекратится эта бесчеловечная война и не рухнет путинский режим", — заявил политик.

"Заявление Лаврова (о возможном снятии санкций – ред.) — это отчаянная попытка заручиться поддержкой населения России. С такими санкциями экономика России рухнет гораздо быстрее, чем Запад ощутит на себе какое-либо их влияние. Я не сомневаюсь, что Великобритания как минимум сохранит такие санкции, или же будет вводить более жесткие, до тех пор, пока Украина снова не сможет жить свободно. После действий путинского правительства невозможно когда-либо вернуться к нормальной жизни, как предполагает Лавров. Незаконные и вероломные действия России будут еще долго осуждать", — считает он.

"Я полностью поддерживаю позицию о том, что санкции не могут быть сняты до полного вывода войск РФ из Украины. Пока Россия полностью не деэскалирует ситуацию, она будет под санкциями. И даже после деэскалации я полагаю, что некоторые из них останутся в силе. К примеру, Международный олимпийский комитет (МОК) отказался брать на себя обязательство снять санкции с России в случае прекращения огня или мирного соглашения после ее вторжения в Украину", — подытожил Боб Блэкмен.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рассчитывает на ослабление санкций против России.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Великобритания
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