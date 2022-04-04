Испания захватила суперяхту российского олигарха Вексельберга от имени США

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Правительство Соединенных Штатов захватило в Испании мега-яхту, принадлежащую олигарху, тесно связанному с российским президентом путиным, что стало первой инициативой правительства по обеспечению соблюдения санкций в отношении "конфискации и заморозки" гигантских лодок и других дорогостоящих активов российской элиты. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters и АР.

Детали

Гражданская гвардия Испании и федеральные агенты США прибыли на яхту в понедельник в Марина Реал в порту Пальма-де-Майорка, столицы Балеарских островов Испании в Средиземном море.

США выдали ордер на конфискацию судна под названием Tango, утверждая, что оно "подлежало конфискации на основании нарушения законов США о банковсков мошенничестве, отмывании денег и санкциях".

В документах, связанных с расследованием США, утверждается, что Виктор Вексельберг купил Tango в 2011 году и использовал подставные компании, чтобы скрыть свою заинтересованность в судне, заявило министерство юстиции.

Вексельберг, попавший под санкции США в 2018 году, использовал банки США для осуществления платежей, связанных с Tango, нарушая эти санкции, говорится в сообщении ведомства.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что это первая конфискация США активов, принадлежащих лицу, находящемуся под санкциями, и "не будет последней".

Дополнение

Tango, 78-метровое судно, ходит под флагом Островов Кука. Superyachtfan.com, специализированный веб-сайт, который отслеживает самые большие и эксклюзивные прогулочные суда в мире, оценил его в 120 миллионов долларов.

Согласно документам министерства финансов США, Вексельберг, миллиардер и близкий соратник президента россии владимира путина, возглавляет московскую группу "Ренова", конгломерат, включающий металлургические, горнодобывающие, технологические и другие активы. Бизнесмен украинского происхождения сколотил свое состояние, инвестируя в алюминиевую и нефтяную промышленность в постсоветские времена.

Все активы Вексельберга в США заморожены, а американским компаниям запрещено вести отношения с ним и его структурами.

Вексельберга также допрашивали в рамках расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве россии в президентские выборы в США в 2016 году, и он тесно сотрудничал со своим американским двоюродным братом Эндрю Интратером, который возглавляет нью-йоркскую фирму по управлению инвестициями.

Вексельберг и Интратер оказались в центре внимания расследования Мюллера после того, как адвокат звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс опубликовал меморандум, в котором утверждалось, что 500 000 долларов в виде денег за молчание были направлены через Columbus Nova до подставной компании, созданной личным адвокатом бывшего президента США Дональда Трампа.

Columbus Nova отрицает, что Вексельберг играл какую-либо роль в выплатах.

Вексельберг также попал под санкции властей Соединенного Королевства.

Официальные лица там заявили, что они захватили судно стоимостью более 140 миллионов долларов, принадлежавшее генеральному директору государственного оборонного конгломерата и близкому союзнику путина.

Французские и итальянские чиновники также конфисковали яхты и активы, связанные с российскими олигархами.