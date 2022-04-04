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В Госспецсвязи заявили о новой кибератаке на государственные органы Украины: детали

В Госспецсвязи заявили о новой кибератаке на государственные органы Украины: детали

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Новая кибератака на государственные органы Украины - злоумышленники снова используют болезненные для украинцев темы. В частности "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране, передает УНН со ссылкой на Госспецсвязи.

Детали

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая работает при Госспецсвязи, предупреждает о распространении среди государственных органов опасных электронных писем с темой "Информация о военных преступников РФ".

Электронное письмо содержит HTML-файл "Военные преступникиРФ.htm", открытие которого приведет к созданию на компьютере RAR-архива "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Упомянутый архив содержит файл-ярлык "Военные-преступники что уничтожают Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).Lnk". Его открытие приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы.

Активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon).

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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