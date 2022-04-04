Немецкую "дочку" Газпрома передали под управление регулятора ФРГ

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Компания Gazprom Germania была передана под временное управление Федерального сетевого агентства Германии, сообщил в понедельник глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, пишет УНН со ссылкой на Zeit.

Детали

Хабек обосновал такое решение "неясными правовыми отношениями и нарушением правил отчетности". Цель такого шага состоит в том, чтобы обеспечить безопасность поставок.

"Этот шаг абсолютно необходим", — сказал Хабек, ссылаясь на Закон о внешней торговле.

Федеральное правительство делает "все необходимое для обеспечения безопасности поставок в Германию", сказал Хабек.

"Это также означает, что мы не подвергаем энергетическую инфраструктуру Германии произвольным решениям Кремля", — добавил он.

Ранее

Отмечается, что российская энергетическая компания "Газпром" отказалась от своей немецкой дочерней компании Gazprom Germania.

В состав немецкой "дочки" "Газпрома" также входит группа Gazprom Marketing & Trading, которая включает трейдера сжиженного природного газа Gazprom Global LNG.

По данным СМИ, ранее стало известно, что немецкие власти ищут покупателя на активы "Газпрома".

Как писал УНН, антимонопольные регулирующие органы ЕС на прошлой неделе провели обыски в офисах российской газовой компании "Газпром".