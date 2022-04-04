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Кулеба пригласил глав МИД G7 посетить Бучу, чтобы не сомневаться в санкциях

Кулеба пригласил глав МИД G7 посетить Бучу, чтобы не сомневаться в санкциях

КИЕВ. 4 марта. УНН. Министры иностранных дел "Группы семи", которые сомневаются относительно целесообразности применения тех или иных санкций в отношении россии, должны посетить украинскую Бучу, и захватить коллег по правительству. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге со своей британской коллегой Лиз Трасс, пишет УНН.

Цитата

"Я знаю, что у некоторых стран, которые принадлежат к "Группе семи", все еще есть сомнения относительно целесообразности применения тех или иных санкций. Поэтому я приглашаю этих коллег, у меня лично с ними очень хорошие отношения, но я приглашаю их посетить до своей министерской встрече в четверг Бучу и развеять любые сомнения", - сказал Кулеба.

"В каждой стране решение не зависит только от министра иностранных дел, поэтому я предлагаю этим коллегам взять кого-то из их правительств, с тех кто сомневается, и также посетить Бучу", - добавил министр.

Детали

По словам главы дипведомства, украинская дипломатия уже начала работу со странами "семерки" для того, чтобы встреча министров иностранных дел на этой неделе стала успешной с точки зрения применения санкций, в том числе нефтегазового эмбарго.

"Я не могу сейчас сказать, будут ли эти санкции применены в четверг, потому что окончательное решение зависит не от Украины - мы, к сожалению, еще не относимся к "Группе семи", - отметил он.

Напомним

Как писал УНН, Министерство иностранных дел Украины требует от лидеров стран “Группы семи” (G7) ввести новые разрушительные санкции против российской федерации после умышленных преступлений против гражданского населения в Киевской области.

Источник: УНН
Теги: G7, Дмитрий Кулеба
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