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Эксперт рассказал, из-за каких выбросов может произойти техногенная катастрофа во время войны в Украине
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Франция высылает 35 российских дипломатов

Франция высылает 35 российских дипломатов

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Франция приняла решение о высылке 35 российских дипломатических сотрудников, повторив аналогичные действия, предпринятые Германией, сообщило в понедельник Министерство иностранных дел Франции, передает УНН.

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"Их действия противоречат интересам нашей национальной безопасности. Этот шаг является частью Европейской инициативы", - говорится в заявлении министерства.

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В понедельник Германия сообщила, что вышлет 40 российских дипломатов, что министр иностранных дел Анналена Бербок назвала ответом на "невероятную жестокость", которую Кремль развязал в Украине.

Литва в понедельник заявила, что высылает посла Москвы из-за российской агрессии в Украине.

По всей Европе вспыхнуло возмущение убийствами в городе Буча неподалеку от столицы, где в выходные дни десятки тел были обнаружены в братских могилах или разбросаны по улицам.

Кремль отверг обвинения Запада в причастности к этому русских сил.

Источник: УНН
Теги: Франция
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