26 учреждений образования и больницы - мэр Николаева рассказал о поврежденной инфраструктуре города
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Городской голова Николаева доложил о ситуации в городе и рассказал о поврежденной инфраструктуре Николаева. Об этом информирует УНН.
Детали
В результате обстрелов Николаева кассетными снарядами в городе 10 погибших, 46 раненых.
Кроме жилых домов, русские войска обстреляли одну городскую и одну областную больницу, Центр профилактических болезней и Дом ребенка. Также:
- 11 детских садов,
- 12 школ,
- 1 ПТУ,
- 2 филиала учреждений внешкольного образования
Все районы города с водоснабжением и электроэнергией.
Все еще без питания остаются Снигиревка, Широкое, Прибугское, Заселье, Новониколаевка. Отсутствует электроснабжение в Бармашово.
Из-за повреждения вследствие обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах. Тепло подается только в лечебные учреждения.
С 5 апреля возобновляется движение трамваев по полным маршрутам.
Напомним
Российские оккупанты снова обстреляли центр Николаева, в частности, гражданские кварталы и медицинские учреждения, среди которых есть детская больница. Как информирует председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева, есть погибшие и раненые.