Новости: Общество
4 апреля 2022, 23:39 • Юрий Свиридюк • 19350
Город Очаков Одесской области снова обстреляли оккупанты-есть раненые, также повреждены объекты инфраструктуры
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Заместитель городского головы Алексей Васьков в своем Facebook рассказал о жертвах и повреждениях инфраструктурных объектов. Об этом сообщает УНН.
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"Нам надо быть готовыми ко всему. На сегодня у нас уже есть пострадавшие, есть повреждения инфраструктурных объектов", - заявил
Детали
Чиновник предупредил людей, чтобы имели определенный запас продуктов и воды. Эвакуация из города не происходит. В некоторых городах самой области не работает интернет.
Алексей Васьков добавил, что в Одессу ходят автобусы.
Напомним
Ракетный обстрел инфраструктуры в Одессе есть ранен. Открыто производство
Источник: УНН
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