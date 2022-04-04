Город Очаков Одесской области снова обстреляли оккупанты-есть раненые, также повреждены объекты инфраструктуры

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Заместитель городского головы Алексей Васьков в своем Facebook рассказал о жертвах и повреждениях инфраструктурных объектов. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Нам надо быть готовыми ко всему. На сегодня у нас уже есть пострадавшие, есть повреждения инфраструктурных объектов", - заявил

Детали

Чиновник предупредил людей, чтобы имели определенный запас продуктов и воды. Эвакуация из города не происходит. В некоторых городах самой области не работает интернет.

Алексей Васьков добавил, что в Одессу ходят автобусы.

Напомним

Ракетный обстрел инфраструктуры в Одессе есть ранен. Открыто производство