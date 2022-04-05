В Киевской области зафиксировали 1200 военных преступлений оккупантов - глава МВД

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правоохранители зафиксировали 1200 военных преступлений, совершенных российскими военными в Киевской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона, пишет УНН.

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"За все время войны задержано более 600 диверсантов. Больше всего военных преступлений зафиксировано в Киевской области, их сейчас 1200", - сказал он.

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По словам министра, в освобожденных городах осталось много растяжек, неразорванных мин и взрывоопасных предметов.

Накануне работники ГСЧС нашли и обезвредили более 5000 предметов.

Монастырский призывал граждан не спешить возвращаться в города, поскольку эти территории еще являются достаточно опасными.

Дополнение

Глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что на разминирование Киевщины нужно минимум 10 дней.

Также, по информации Министерства инфраструктуры Украины, в Киевской области российские оккупанты разрушили по меньшей мере пять мостов.