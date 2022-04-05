Япония предоставит дополнительные 100 млн долларов помощи Украине и соседним странам

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правительство Японии предоставит 100 миллионов долларов дополнительной экстренной гуманитарной помощи Украине и соседним странам, которые принимают эвакуированных украинцев. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Jiji Press.

Детали

Помощь направят на мероприятия в сфере медицины и здравоохранения в ответ на растущий спрос. В частности, потратят на обеспечение временных убежищ, предметов первой необходимости и продуктов питания.

Средства также направят на помощь Украине в возрождении производства сельскохозяйственной продукции, уборку обломков от российской атаки, утилизацию мин и неразорванных снарядов.

Кроме того, Япония отправит команду в Молдову, которая принимает украинских беженцев, для исследования ситуации и сбора информации.

Ранее

11 марта японское правительство объявило об оказании чрезвычайной гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов на фоне нападения россии на Украину.

24 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил об обещании Токио предоставить дополнительно еще 100 миллионов долларов.



