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Новости: Политика
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Япония предоставит дополнительные 100 млн долларов помощи Украине и соседним странам

Япония предоставит дополнительные 100 млн долларов помощи Украине и соседним странам

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Правительство Японии предоставит 100 миллионов долларов дополнительной экстренной гуманитарной помощи Украине и соседним странам, которые принимают эвакуированных украинцев. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Jiji Press.

Детали

Помощь направят на мероприятия в сфере медицины и здравоохранения в ответ на растущий спрос. В частности, потратят на обеспечение временных убежищ, предметов первой необходимости и продуктов питания.

Средства также направят на помощь Украине в возрождении производства сельскохозяйственной продукции, уборку обломков от российской атаки, утилизацию мин и неразорванных снарядов.

Кроме того, Япония отправит команду в Молдову, которая принимает украинских беженцев, для исследования ситуации и сбора информации.

Ранее

11 марта японское правительство объявило об оказании чрезвычайной гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов на фоне нападения россии на Украину.

24 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил об обещании Токио предоставить дополнительно еще 100 миллионов долларов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Япония, помощь
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