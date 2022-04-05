Рашистов, причастных к зверствам в Буче, снова вернут в Украину – разведка

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На территорию Украины вернут военных 64-й мотострелковой бригады 35-й общероссийской армии, которые убивали и пытали мирное население в Буче. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

По данным разведки, российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую.

По состоянию на 4 апреля бригада была выведена из Украины в беларусь и находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После лишь двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно - харьковское направление). Обычно, российские подразделения покидающие зону боевых действий получают гораздо больше времени на восстановление и отдых.

Такой график означает, что на 64-ю бригаду ожидают "специальные задания". Первое из них: запугивание жителей населенных пунктов Украины. Те, кто совершал преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах.

Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины - быстрая "утилизация" ненужных свидетелей. То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах.

Личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Впрочем, российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению.

Сейчас украинские и международные следователи проводят документирование многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией. И ни один преступник-оккупант не избежит должного наказания, отметили в ГУР.

Напомним

2 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили мертвые тела мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.

Разведка опубликовала список оккупантов, причастных к Бучанской резне.