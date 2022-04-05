В направлении границы Украины выявлено перемещение отдельных подразделений вс беларуси - Генштаб

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Выявлено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил беларуси в направлении государственной границы Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"На Северском направлении продолжается вывоз по железной дороге и военно-транспортными самолетами военной техники вооруженных сил российской федерации с территории республики беларусь. В то же время, выявлено перемещение отдельных подразделений вооруженных сил республики беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, привлеченных к усилению охраны государственной границы беларуси", - говорится в сообщении.

Детали

Также Генштаб предоставил информацию о российском вторжении на других направлениях:

На Слобожанском направлении продолжается блокада противником отдельного района Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты осуществляют поиск проукраинско настроенных жителей и незаконное их задержание.

В городе Изюм российские оккупанты занимаются фабрикацией доказательной базы о якобы преступлениях Вооруженных Сил Украины. С этой целью осуществляют обстрелы населенного пункта и создают вид "документирования".

На Донецком направлении противник, при поддержке авиации и артиллерии, продолжает штурм города Мариуполя.

На временно захваченной территории Запорожской области в городе Бердянск, проводится задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал местных учреждений здравоохранения заставляют подписывать так называемые “контракты” с министерством здравоохранения российской федерации.

"Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по освобождению захваченной территории от российских оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В НАТО предупреждали, что беларусь готовит обстановку для оправдания наступления на Украину и размещение ядерного оружия россии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телерадиомарафона "Единственные новости" заявил, что "белорусы вставили нож нам в спину", приняв участие в войне против Украины.

Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщал, что над Волынью сбили ракеты, прилетевшие со стороны беларуси.