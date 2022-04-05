Санкции в действии: Бельгия заблокировала транзакции россиян более чем на 200 млрд долларов и заморозила активы на 3 млрд

КИЕВ. 5 апреля. УНН. С начала действия экономических санкций против россии Бельгия заблокировала транзакции на сумму 196,4 млрд евро (или около 215 млрд долларов) и российские активы на 2,7 млрд евро (3 млрд долларов), согласно последним данным, озвученным министром финансов Бельгии Винсентом Ван Петегемом. Его слова цитирует CNN, пишет УНН.

Детали

Замороженные активы принадлежат 877 лицам и 62 организациям, которые фигурируют в европейском санкционном списке, а заблокированные транзакции является результатом других ограничений, наложенных Европейским союзом на россию.

Кроме того, с момента введения санкций бельгийские таможенники также обыскали 23 191 контейнер в бельгийских портах.

В результате этих обысков были выявлены нарушения прав на 3 контейнера с предметами роскоши.

Кроме того, 1000 роскошных автомобилей находятся в порту Зебрюгге, ожидая проверки.

Ван Петегем сказал: "Финансовые санкции против россии уже сегодня имеют большое влияние" но предупредил, что "российскому режиму явно недостаточно остановить жестокое вторжение и бесчеловечные военные действия".

"Поэтому мы не должны медлить и продавливать пятый пакет санкций", - добавил он.

Он также призвал "все государства-члены очень строго соблюдать меры, как и Бельгия".

Дополнение

ЕС вводит новые санкции против российского угля и кораблей.

Ограничения включают:

Запрет импорта угля в сумме 4 млрд евро в год и полный запрет деятельности четырех российских банков, включая второй по величине банк россии ВТБ;

Запрет захода российских судов в порты ЕС (с некоторыми исключениями), а также российских и белорусских автомобильных перевозчиков;

Запрет на экспорт из ЕС передовых полупроводников и оборудования на сумму 10 млрд евро, а также на остальной импорт из ЕС древесины и цемента, морепродуктов и алкоголя;

Российским компаниям также запретят участвовать в конкурентной борьбе за контракты на территории ЕС.

ЕС также работает над другими санкциями, в частности в отношении импорта российской нефти.