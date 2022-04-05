Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 32,18 -0,1521 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Находитесь в относительной безопасности, но не можете спать: эксперт дал советы, как справиться с бессонницей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
8865

Торговые сети смогут привлечь льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5% - Шмигаль

Торговые сети смогут привлечь льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5% - Шмигаль

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал решение, которое даст возможность торговым сетям привлечь льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

"Торговые сети смогут привлечь льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5%. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании правительства", - сообщил Шмигаль.

Детали

Как отметил премьер-министр, это позволит пополнить оборотные средства, не закрывать магазины и вовремя рассчитываться за продукты с украинскими производителями.

"Продовольственные сети сегодня фактически стали объектами критической инфраструктуры. Правительство тесно сотрудничает с такими сетями, чтобы во всех городах и селах были продукты питания, социальные товары и вещи первой необходимости", — подчеркнул Шмыгаль.

Он подчеркнул, что государство будет помогать магазинам, ведь понимает, что они столкнулись с рядом форс-мажоров и проблем.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что в Украине почти 200 тысяч наборов с продуктами и средствами гигиены уже роздано в прифронтовых городах. Больше всего в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, кредит
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.