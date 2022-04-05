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США вводят санкции против российского рынка даркнета и криптобиржи

США вводят санкции против российского рынка даркнета и криптобиржи

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министерство финансов США во вторник ввело санкции в отношении сайта рынка даркнета и биржи криптовалют, базирующихся в рф. Крупнейшая мировая платформа теневого бизнеса Hydra является базой распространения наркотиков, поддельных паспортов, цифровых услуг и похищенных данных, передает УНН.

Детали

Санкции против российской Hydra и валютной биржи Garantex, опубликованные на сайте Минфина США "посылают сегодня преступникам сигнал о том, что в даркнете или на их форумах нельзя прятаться, нельзя прятаться ни в россии, ни где-либо в мире", заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Дополнение

Hydra является крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, хотя основная его аудитория сосредоточена в россии. Только в 2020 году его продажи составили не менее 1,23 млрд евро. Русскоязычный маркетплейс, на котором можно купить наркотики и некоторые виды поддельных документов, работает с 2015 года.

Сегодня полиция Германии сообщила об изъятии серверов, которые обеспечивали работу даркнет-ресурса Hydra. Немецкие власти сообщают, что изъятие серверов привело к фактической ликвидации площадки.

Источник: УНН
Теги: США, санкции
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