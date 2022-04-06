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США выделят 100 миллионов долларов на военную помощь Украине

США выделят 100 миллионов долларов на военную помощь Украине

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до 100 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, передает УНН.

Детали

Байден отметил, что, согласно конституции и законам США, он делегирует государственному секретарю полномочия на то, чтобы “направить изъятия в 100 миллионов долларов, которые были предназначены на оборонные расходы Министерства обороны, военное образование и подготовку, чтобы оказать помощь Украине”.

Он уполномочил госсекретаря Энтони Блинкена принять необходимые решения для перенаправления средств.

Напомним 

Всемирный банк совместно с Министерством образования Украины договорились о выделении 100 миллионов долларов США на поддержку украинского высшего образования.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден
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