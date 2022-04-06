Горжусь, что стала твоей женой: вдова погибшего Героя написала трогательный пост о муже

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Жена погибшего защитника Украины написала трогательный пост о своем муже. Командир авиационного звена авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина Дмитрий Чумаченко погиб в воздушном бою на Житомирщине над селом Тригорье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

Детали

Супруга Дмитрия написала трогательный пост о муже:

"Вечер. Я сидела на кровати, Дима стоял рядом. Мы любили много болтать. Зашла тема о полетах, а именно о катапультировании.

- А как катапультироваться?

- У тебя между ног есть такая ручка за которую нужно дернуть.

- А с самолетом что?

- Тебя выбрасывает, самолет падет.

- Ого.

- А ты думала. Но в первую очередь надо думать не о катапультировании.

- А о чем?

- Наша задача спасти людей, при возможности - самолет. Я должен, в первую очередь, направить самолет в место, где нет домов, а уж потом думать о себе.

- Но ведь ты можешь не успеть катапультироваться.

Он не успел, но спас сотни жизней. Отвага, героизм, бесстрашие. Пока наше небо и землю защищают такие Люди - нам нечего бояться. Потому что они готовы положить свою жизнь на алтарь смерти, чтобы каждый из нас мог утром проснуться не от воздушной тревоги, а от пения птичек. Я горжусь, что 15.12.2018 жизнь свела меня с тобой. Горжусь, что стала твоей женой. Горжусь, что ты не заколебался и выполнил поступок, о котором знают и будут знать все. Герои не умирают!

Вечная память Герою", - написала женщина.

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