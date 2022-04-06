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Выборы президента Франции: Макрон побеждает в опросах на фоне войны в Украине, но Ле Пен укрепляет позиции

Выборы президента Франции: Макрон побеждает в опросах на фоне войны в Украине, но Ле Пен укрепляет позиции
Источник: Reuters

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон победит Марин Ле Пен на президентских выборах в стране в конце этого месяца, хотя позиции Ле Пен в последние недели укрепляются, показал опрос Ipsos Sopra Steria Cevipof для газеты Le Monde, на который ссылается Reuters, пишет УНН.

Детали

Опрос показал, что Макрон лидирует в первом туре голосования 10 апреля с 26,5% против 21,5% у Ле Пен, которая заняла второе место.

Эти цифры можно сравнить с 28% для Макрона и 17,5% для Ле Пен в последнем опросе, проведенном 21-24 марта, сообщает Ipsos Sopra Steria Cevipof.

Макрон, согласно опросу, также побеждает Ле Пен во втором туре голосования 24 апреля с 54% против 46%.

Дополнение

Во Франции 10 апреля состоится первый тур выборов президента. Всего в выборах примут участие 12 кандидатов.

Как утверждает Институт изучения общественного мнения Ifop, война в Украине сыграла более чем значительную роль в избирательной кампании. 36% избирателей, то есть два француза из пяти, отметили, что военный конфликт повлияет на их выбор. Больше всего "эффект войны", как называют его в СМИ, повлиял именно на тех, кто поддерживает Эммануэля Макрона, считают социологи.

Источник: УНН
Теги: выборы, Франция, Украина, война, Президент, Эммануэль Макрон
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