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В Буче российские оккупанты расстреляли около 320 мирных жителей - мэр

В Буче российские оккупанты расстреляли около 320 мирных жителей - мэр

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что около 320 мирных жителей были расстреляны российскими захватчиками во время оккупации города. Об этом он сказал в комментарии BBC, пишет УНН.

Федорук сказал, что лично был свидетелем расстрела нескольких человек российскими оккупантами.

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"Я видел несколько эпизодов. Три гражданских автомобиля пытались эвакуироваться в сторону Киева, и их зверски расстреляли. Там была беременная женщина, муж которой кричал, прося не стрелять в нее, но ее просто жестоко расстреляли", - сказал Федорук.

Детали

Федорук также утверждал, что российские войска охотились на местных политиков во время оккупации.

Он призвал министра иностранных дел россии Сергея Лаврова, который отвергает обвинения в военных преступлениях московских войск, "приехать в город Буча и увидеть тела погибших людей и посмотреть в глаза их семьям, матерям, мужьям, детям, которые остались сиротами".

Ранее

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после отхода российских захватчиков.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, война
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