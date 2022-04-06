Против войны в Украине: в беларуси в знак протеста женщина вернула лукашенко орден матери

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В беларуси мать семерых детей Елена Яковишина в знак протеста войны россии против Украины вернула в администрацию белорусского диктатора александра лукашенко орден матери, которым она была награждена в 2019 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Елена Яковишина является гражданкой Украины, но постоянно проживает в беларуси.

В объяснении она написала, что потеряла уважение и доверие к лукашенко как к руководителю государства.

Цитата

"Вы предоставляете территорию беларуси для размещения и вторжения на территорию суверенного государства, Украины, войск агрессора, запусков смертельных ракет по моему народу, по мирным городам", - написала Елена Яковишина.

Добавим

По данным украинского Генштаба, в настоящее время продолжает сохраняться вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил беларуси в российской агрессии против Украины. Вблизи украинской границы находятся до четырех батальонных тактических групп из состава беларуси.