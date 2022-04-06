У организаторов пророссийского автопробега в Берлине начались проблемы

КИЕВ. 6 апреля. УНН. У организаторов автопробега в Берлине в поддержку рф, который прошел на минувших выходных, начались проблемы, пишет УНН.

Детали

Так, автопробег прошел в те самые дни, когда миру открылись ужасающие кадры из Бучи, сделанные после ее освобождения от рашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие около 400 автомобилей, и, по данным СМИ, проблемы у них начались еще в момент автопробега – сообщается, что одна из машин имела символику Z – запрещенную в нескольких землях германии. Против владельца, по сообщениям, возбуждено уголовное дело.

Позже мероприятие неоднократно осудили немецкие чиновники. В частности, министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Реул заявил, что не может понять, как можно "встать на сторону военного преступника".

По словам министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера: "Такой автомобильный парад невыносим и больше не должен проходить".

Сами организаторы позже решили оправдаться. В эфире русскоязычного телеканала они говорят, якобы не знали о Буче и происходящем на выходных.

"Я бы отменил, сказал бы – не стоит сейчас выезжать, потому что произошла трагедия", - сказал один из организаторов.

Теперь он и его семья, с его же слов, якобы получают угрозы по телефону.

В соцсети Facebook также появился скриншот сообщения одного из организаторов, который просит ставить его предприятию хорошие оценки в Google, так как после автопробега рейтинг его салона сильно упал.

Напомним

Буча с начала марта находилась под оккупацией армии рф.

2 Апреля украинские военные освободили от оккупантов Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область.

После возвращения Бучи и окрестных населенных пунктов под контроль ВСУ в них обнаружили сотни тел гражданских лиц, убитых русскими оккупантами. Эти преступления рашистов получили название "Бучанская резня".

По информации городского головы, в Буче после освобождения от оккупантов находится около 3 700 гражданских лиц.