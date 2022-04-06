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Правительство расширило перечень разрешенного оружия для теробороны

Правительство расширило перечень разрешенного оружия для теробороны

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Кабинет министров Украины расширил перечень разрешенного оружия для членов добровольческих формирований территориальных общин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление от 5 апреля 2022 года № 403.

Детали

Правительство внесло в постановление от 29 декабря 2021 года № 1448 “Об утверждении Порядка применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны украины” (Официальный вестник Украины, 2022 г., № 10, ст. 516) изменения.

Ранее члены добровольческих формирований теробороны имели право применять только личное охотничье оружие. Теперь им разрешено стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Так, согласно документу:

  • стрелковое оружие — огнестрельное, пневматическое ствольная оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов;
  • другие виды вооружения — артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины “О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты”, который признает добровольцев территориальной обороны ВСУ ветеранами войны.

Источник: УНН
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