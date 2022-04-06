Рашисти признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии - разведка

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Русские оккупанты признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

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"Российское командование жалуется на усиление информационного воздействия на российских военных со стороны ВСУ и украинских спецслужб (информационная война, агитация, пропаганда). Об этом говорится в "Выписке из приказа заместителя командующего западного военного округа по военно-политической работе", которую командование оккупантов разослало в воинские части", - говорится в сообщении.

Детали

В документе утверждается, что "командиры всех степеней столкнулись с противодействием личного состава", который выражает недовольство войной в Украине. По мнению российского командования вина за снижение мотивации и панические настроения военных ложится на сеть Интернет и мессенджеры.

"Авторы документа сетуют на то, что основными способами воздействия на российских военных выбраны: "влияние на историческую память (искажение исторических фактов истории россии), манипулирование мыслями за счет агентов влияния". А также распространение ложной по мнению оккупантов информации о событиях и обстановке в зоне боевых действий", - информирует разведка.

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Отмечается, что в качестве средства противодействия отдан приказ провести мероприятия по "средствам ограничения выхода личного состава в сеть Интернет с персональных мобильных устройств с расширенными мультимедийными возможностями".

"По мнению оккупантов именно использование современных технологий приводит к увеличению количества краж документов, имеющих ограничительную отметку "Для служебного пользования". А значит, бороться с этим явлением возможно только повысив уровень контроля за доступом к информации и общением в мессенджерах", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно указаниям командования российским военным либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в "телекоммуникационно-информационной сети Интернет".

"Сам факт появления подобного документа подтверждает эффективность украинских информационных войск в противодействии агитации оккупантов", - отмечают в разведке.

Дополнение

Украинская разведка обнародовала документы, которые свидетельствуют, что российские военные не получают обещанных им денежных выплат и это лишь одна из проблем в армии оккупанта.