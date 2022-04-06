В оккупированном Крыму новые обыски в жилище крымских татар. Одного из мужчин вывезли

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во временно оккупированном Крыму новые обыски в помещении представителей крымских татар. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, передает УНН.

Детали

Сотрудники российских центра по противодействию экстремизму, ФСБ и Омона в 6.30 утра ворвались в доме Сервера Бариева, в пгт. Раздольное и провели обыск никоим образом не объясняя причин. Сервер - стоматолог по профессии и гражданский активист.

Около 9 часов утра мужчину вывели из дома и по предварительным данным увезли в Симферополь.

"Обыски в жилищах граждан Украины во временно оккупированном Крыму противоречат международным нормам и является прямым нарушением статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой каждому человеку гарантировано право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции - право на уважение семейной жизни", - написала Денисова.

Омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.