Орбан указал Зеленскому на “дурную привычку”

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Переизбранный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции в среду заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "дурная привычка»"указывать людям, что делать, пишет УНН со ссылкой на Еuronews.

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Орбан, которого цитирует агенстсво, сказал, что президент Украины "имеет дурную привычку указывать всем, что делать".

"Было бы лучше, если бы он бросил эту привычку. Необычно, чтобы кто-то в беде просил о помощи и говорил тебе помочь ему, а если ты не поможешь, он тебя отругает", — добавил он.

Ранее на конференции он повторил, что "Венгрия не будет поставлять оружие Украине. Мы не поддадимся давлению".

Добавим

Ранее сегодня стало известно, что министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины из-за реакции на позицию Будапешта относительно войны рф против Украины.

Ранее

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что с уважением воспринимают волеизъявление венгерского народа на парламентских выборах, в то же время дипломаты не оставили без внимания заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно "борьбы с президентом Украины Владимиром Зеленским", а в придачу еще и озвучили ожидания от официального Будапешта.

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после победы на выборах может продолжать заигрывать с российским диктатором владимиром путиным, однако долго это не продлится.