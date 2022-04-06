Зеленский поручил правительству формализовать прекращение товарооборота Украины с россией

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал правительству поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОПУ.

Сообщается, что Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета министров и представителями Офиса Главы государства в отношении состояния государственного бюджета на текущий год и введение эмбарго на торговлю с рф.

Цитата

"Президент дал правительству поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с россией. Фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев текущего года и авансовые налоговые поступления.

"Во втором квартале, по словам главы правительства, в результате военного вторжения России прогнозируется существенное недовыполнение государственного бюджета Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, участники совещания обсудили возможные источники наполнения государственной казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования от МВФ и тому подобное.

"При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики - как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. Средства будут направлены на обеспечение ключевых потребностей украинской армии и экономики.