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С начала войны зафиксировали почти 5000 фактов нарушения россией законов и обычаев войны

С начала войны зафиксировали почти 5000 фактов нарушения россией законов и обычаев войны

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала войны украинские полицейские зафиксировали почти 5000 фактов нарушения россией законов и обычаев войны. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение МВД в Telegram.

Цитата

"Мы заставим оккупантов ответить за каждое военное преступление", - подчеркнула заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Детали

Те зверства и ужасы, которые рашисты больше месяца оказывали в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, Бородянке, Мотыжине - это геноцид украинского народа.

"Без исключения все военные преступления рф будут расследованы нашими правоохранителями и представлены в суде ООН. Никто из виновных не избежит наказания, мы заставим россию отвечать за содеянное!",- добавили в МВД.

Источник: УНН
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