Новости: Общество
6 апреля 2022, 19:35 • Галина Крижановская • 4020
С начала войны зафиксировали почти 5000 фактов нарушения россией законов и обычаев войны
КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала войны украинские полицейские зафиксировали почти 5000 фактов нарушения россией законов и обычаев войны. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение МВД в Telegram.
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"Мы заставим оккупантов ответить за каждое военное преступление", - подчеркнула заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.
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Те зверства и ужасы, которые рашисты больше месяца оказывали в Буче, Ирпене, Гостомеле, Ворзеле, Бородянке, Мотыжине - это геноцид украинского народа.
"Без исключения все военные преступления рф будут расследованы нашими правоохранителями и представлены в суде ООН. Никто из виновных не избежит наказания, мы заставим россию отвечать за содеянное!",- добавили в МВД.
Источник: УНН
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