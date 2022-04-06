В эВраг можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле: как это сделать

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации запускает новый раздел в чат боте “эВраг”, в нем можно будет сообщить о палачах и убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал “Дия”.

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“Сердца украинцев всколыхнули зверства врага в Киевской области. Каждый причастный к геноциду должен быть найден и наказан. Поэтому мы запускаем новый раздел в чат боте - сообщите о живых палачах и убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле”, - говорится в сообщении.

Детали

Для того, чтобы сообщить об убийцах в Буче, Ирпене, Гостомеле, необходимо:

Перейти в чатбот эВраг с главного экрана Дии или по ссылке https://t.Me/evorog_bot 66

Авторизоваться в боте через Дия

Нажать “Убийцы в Буче, Ирпене, Гостомеле"

Выбрать город и передать всю информацию: геолокацию, фото/видео и описание.

В описании нужно указать ФИО оккупанта, воинское подразделение, его действия в период вторжения и отношение к окружению (пытки, убийства мирных жителей).

“Ваша информация поможет сделать известными на весь мир тех, которые совершали геноцид украинцев. Пишите в эВраг, чтобы превратить жизнь каждого из них в ад“, - отметили в ”Дии".

Напомним

В начале марта в Украине создали чат-бот "эВраг", с помощью которого люди могут сообщить о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

Как писал УНН, по состоянию на конец марта чат-ботом уже воспользовались более 200 тысяч граждан.