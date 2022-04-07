Получить медицинские услуги за границей можно с туристическим полисом от ARX

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Страховая компания ARХ работает с первого дня военного положения. Все полисы туристического страхования действительны и покрываются, передает УНН.

Полис туристического страхования – это реальная возможность получить медицинские услуги за рубежом.

Такие услуги можно получить, приобретя полис туристического страхования. Сейчас это можно сделать, уже прибывая за границей.

Оформить можно самостоятельно с легкостью на нашем сайте ARX.

В настоящее время в полис включены опции, которых не было раньше, и они очень помогают получить услуги.

Что надо знать сейчас

• Полис можно приобрести, уже находясь за границей

• Увеличен возрастной диапазон с 1-75 лет до 0-85 лет

• Если вы впервые приобретаете туристическое страхование уже находясь за границей, то по вашему полису будет действовать временная франшиза в 3 дня с момента покупки туристического страхования по некоторым обращениям.

• Это означает, что если страховой случай произойдет в течение 3 дней, некоторые услуги клиент частично будет оплачивать самостоятельно, и это:

Оказание неотложной амбулаторной помощи в медицинских учреждениях или дипломированным врачом и оплата лекарств, назначенных в результате такой консультации;

Неотложная стоматологическая помощь.

Остальные риски, указанные ниже, покрываются с даты, указанной в полисе, без применения франшизы:

• Скорая неотложная помощь;

• Предоставление неотложной стационарной помощи в медицинских учреждениях;

• Медицинская транспортировка;

• Медицинская эвакуация/репатриаци

Также сейчас в полис страхования включена Телемедицина, или возможность получить онлайн консультацию с врачом из Украины.

Услуга предусматривает получение заключения врача и электронный рецепт, согласно которому в большинстве стран есть возможность получить лекарства в аптеках

Услуга предоставляется партнером ARX – Medikit.

Услуга доступна всем клиентам ARX по всем действующим и новым договорам страхования в мобильном приложении MyARX. По действующим договорам следует выбрать услугу "Консультация врача онлайн" и перейти на сайт партнера ARX. Далее необходимо ввести адрес электронной почты, который потребуется для получения заключения врача и другой информации, которая может понадобится в дальнейшем.

Услуга доступна 24/7 без ограничений и исключений, консультация предоставляется как докторами общей практики, семейными врачами, так и докторами узких специальностей. По завершении консультации клиент может получить на свою электронную почту заключение врача и электронный рецепт.

Скачав приложение MyARX, можно также получить другие преимущества – получить свои договоры страхования, подключить договоры страхования для членов семьи, иметь к ним доступ даже при отсутствии мобильного интернета, получить более быстрый и удобный доступ к живому чату с сотрудниками ARX, актуальную контактную информацию, получать важные сообщения от ARX.

Если во время пребывания за границей у вас наступил страховой случай и вы потратили свои средства, то, имея полис медицинского страхования, вы можете подать заявление на возмещение, все еще находясь за границей.

Список документов и шаблон заявления находится здесь.

В условиях военного положения в Украине весь перечень документов по страховому случаю отправлять по адресу [email protected]

Контакты для обращения:

С 8:00 – 17:00 (по киевскому времени) – просим обращаться в Viber по номеру +380 (97) 891 44 26, или +48221881299, круглосуточно

+ 38 044 500 14 14 – многоканальный круглосуточный телефон

+ 38 044 500 14 10 - для клиентов Укрсиббанка

+ 38 093 702 85 55 - номер для отправки SMS-сообщений

Оставить заявку можно также по электронной почте: [email protected]

[email protected]

Дополнительные многоканальные номера в туристических странах:

(стоимость звонков – соответственно местным тарифам на связь)

Болгария+ 359 554 81 210

Турция + 90 242 524 53 22

Греция + 30 231 213 33 58

Египет + 20 110 078 34 86

Израиль + 972 337 410 65