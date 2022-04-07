318 дипломатов рф пошли в направлении российского корабля
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о массовом изгнании дипломатов рф из-за рубежа, 18 стран выслали 318 российских дипломатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Кулебы.
Детали
По словам МИД Украины, 18 стран вместе выгнали 318 российских дипломатов.
Речь идет о таких странах:
· Польша;
· Румыния;
· Словения;
· Греция;
· Португалия;
· Эстония;
· Латвия;
· Чехия;
· Нидерланды;
· Бельгия;
· Ирландия;
· Македония;
· Люксембург;
· Италия;
· Германия;
· Франция;
· Швеция;
· Дания;
· Также выгнали послов из ЕС.
Напомним
Кулеба рассказал о 10 ударов по российской экономике, финансовой системе, торговле и остатках российского влияния за рубежом, которые были нанесены только за эти трое суток.