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318 дипломатов рф пошли в направлении российского корабля

318 дипломатов рф пошли в направлении российского корабля

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о массовом изгнании дипломатов рф из-за рубежа, 18 стран выслали 318 российских дипломатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Кулебы.

Детали

По словам МИД Украины, 18 стран вместе выгнали 318 российских дипломатов.

Речь идет о таких странах: 

· Польша;

· Румыния;

· Словения;

· Греция;

· Португалия;

· Эстония;

· Латвия;

· Чехия;

· Нидерланды;

· Бельгия;

· Ирландия;

· Македония;

· Люксембург;

· Италия;

· Германия;

· Франция;

· Швеция;

· Дания;

· Также выгнали послов из ЕС.

Напомним 

Кулеба рассказал о 10 ударов по российской экономике, финансовой системе, торговле и остатках российского влияния за рубежом, которые были нанесены только за эти трое суток.

Источник: УНН
Теги: Россия, дипломат
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