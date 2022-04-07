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Правительство США помогает доставить 5 тысяч интернет-терминалов SpaceX в Украину

Правительство США помогает доставить 5 тысяч интернет-терминалов SpaceX в Украину

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Американское правительственное агентство USAID начало помогать с доставкой в Украину интернет-терминалов Starlink. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченную бесперебойную передачу данных из любой точки Украины. Терминалы позволят государственным служащим и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия путина прервет украинский кабельные или мобильные связи", - говорится в заявлении USAID.

Справка 

Starlink - это глобальная спутниковая система, позволяющая обеспечить людей скоростным интернетом

Напомним 

Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова по доступу к спутниковому интернету.

28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета Starlink.

Источник: УНН
Теги: Украина, интернет
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