Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 900 оккупантов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,9 тыс. человек, 698 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 18 900 человек,

танков ‒ 698,

боевых бронированных машин ‒ 1891,

артиллерийские системы – 332,

РСЗО – 108,

средств ПВО - 55,

самолетов – 150,

вертолетов – 135,

автомобильной техники - 1358,

кораблей/катеров - 7,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,

специальной техники - 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Генштаб ВСУ информирует, что командование вооруженных сил российской федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений.