Новости: Общество
7 апреля 2022, 10:16 • Юлия Шрамко • 19080
Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 900 оккупантов
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,9 тыс. человек, 698 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 18 900 человек,
- танков ‒ 698,
- боевых бронированных машин ‒ 1891,
- артиллерийские системы – 332,
- РСЗО – 108,
- средств ПВО - 55,
- самолетов – 150,
- вертолетов – 135,
- автомобильной техники - 1358,
- кораблей/катеров - 7,
- цистерн с ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 111,
- специальной техники - 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
Генштаб ВСУ информирует, что командование вооруженных сил российской федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram