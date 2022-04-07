Оккупанты оставляют за собой много заминированного: ведущий Комаров расписал, как вести себя при возвращении на освобожденные территории

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Журналист и ведущий Дмитрий Комаров призвал украинцев, которые хотят вернуться в свои дома после отхода оттуда российских войск, быть предельно внимательными, поскольку оккупанты оставляют по себе заминированные территории, сообщает УНН со ссылкой на его Facebook.

Цитата

“Важно! Передайте всем. Правила поведения на территориях, где были войска рф. Абсолютно всем владельцам домов и квартир. Всем, у кого жилье разрушено. Волонтерам. Вообще всем. Русские при отходе очень многое заминировали. Леса и парки, газоны, квартиры, дома, офисы, двери, подвалы, оружие, машины. Даже трупы”, – написал он.

Детали

По словам журналиста, оккупанты оставляют за собой растяжки, гранаты Ф-1, прикрывая это все тряпкам или другими предметами.

“Даже зная от местных, что дом заминирован, заметно не сразу. Замаскировано просто, но хорошо. Чека выдернута. Достаточно было зацепить ногой крышку подвала или начать его закрывать. Или зацепить ногой тряпку, идя по лестнице. И через 3-4 секунды... Разлет осколков 200 метров”, – добавил он.

Комаров заявил о необходимости предельной внимательности при входе в дом. В здание можно зайти только после проверки специалистами. Смотреть под ноги необходимо, контролируя каждый шаг.

Отмечается, что растяжки бывают не только на уровне ног, но и на уровне груди. Необходимо быть осторожными в темных помещениях и на траве.

Нельзя открывать вслепую двери, окна. Не хватать руками сомнительные предметы. Не трогать без спроса на технику, которую бросили русские: танки, бтр, бмп и т.д.

“Особенно внимательно с детьми, которым интересно всё поднять и посмотреть. Для детей территории, где была русская армия, ещё долго будут особенно опасными. Объясните детям, что такое мины, и основные правила предосторожности. Не хватать руками всё подряд. Не гулять в парках и лесах вблизи зоны боевых действий до официальной информации о разминировании. Ходить только по тропинкам. Берегите себя”, – добавил он.

Дополнение

Председатель Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга в разговоре с журналистом УНН рассказал об алгоритме гуманитарного разминирования территорий.