Дуда призвал к демонтажу газопровода "Северный поток-2"

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN призвал к демонтажу газопровода "Северный поток-2", пишет УНН.

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Дуда отметил, что Польша выступает против прокладки газопроводов между россией и Германией, заявляя, что это "политические проекты", направленные на обход Польши и стран Балтии. Он призвал к демонтажу нового газопровода "Северный поток-2", отмечает телеканал.

"Мы протестовали против этого с самого начала", - отметил он.

"Россия шантажирует не только Германию, сейчас россия шантажирует, по сути, всю Европу", - сказал Дуда.

"Факт, о чем мы говорим, что невозможно ввести эмбарго на российский газ, невозможно ввести эмбарго на российскую нефть сразу", - добавил он.

При этом Дуда подчеркнул, что санкции нужно усилить.

"Санкции должны быть сильнее... Санкционный режим должен быть усилен", - сказал он.

Дополнение

Верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что нефтяное эмбарго не входит в новый пакет санкций ЕС против россии, но его обсудят уже 11 апреля, и это произойдет.