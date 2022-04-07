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В Киеве на время военного положения запретили посещать леса

В Киеве на время военного положения запретили посещать леса

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве на время военного положения людям запретили посещать леса и подъезжать к ним на автомобилях. Об этом сообщаетУННсо ссылкой на КГГА.

Цитата

"В Киеве на период действия военного положения запрещено посещение лесов, а также въезд к ним транспортных средств и другой техники", — говорится в сообщении.

Детали 

Такой запрет ввели, в частности, для предотвращения угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий.

Также в КГГА напомнили о запрете в стране жечь сухостой, за нарушение которого предусмотрен штраф.

Напомним 

В Киеве восстановили движение 11 маршруток.

Источник: УНН
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