Ситуация в Мариуполе сложная, продолжаются уличные бои - Минобороны
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе сейчас сложная ситуация. Продолжаются уличные бои. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге, пишет УНН.
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"Ситуация в Мариуполе сейчас сложная. В то же время город держится. По состоянию на сегодня там развевается украинский флаг. Продолжаются уличные бои. Город подвергся очень огромным разрушениям в результате артиллерийских и авиационных ударов со стороны противника", - сказал Мотузяник.
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Он подчеркнул, что город взял на себя один из главных ударов оккупантов.
"Наши защитники мужественно и героически там обороняются. Именно благодаря этому героизму нам удалось достичь успехов на многих направлениях где оккупанты наступали", - отметил Мотузяник.
Дополнение
В Мариуполе, по данным горсовета разрушено 90% жилых домов.
Добавим
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты наращивают геноцид украинского народа в Мариуполе.
В заблокированном русскими оккупантами Мариуполе в нечеловеческих условиях продолжает находиться 130 тысяч гражданских.