Финляндия уточнит следующие шаги по возможному вступлению в НАТО за несколько недель - МИД

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Финляндия уточнит следующие шаги по возможному решению о вступлении в НАТО в ближайшие недели, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто после участия во встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Хаависто сказал, что российское вторжение показало, что россия готова пойти на все больший риск в своих военных операциях, может быстро мобилизовать более 100 000 солдат против соседней страны и более открыто, чем раньше, обсуждала возможность применения своего ядерного и биологического оружия.

"Мы подошли к ситуации, в которой нам может понадобиться сотрудничество", - сказал Хаависто, намекая на НАТО.

Он добавил, что страны-члены НАТО предложили Финляндии помощь в обеспечении безопасности в процессе подачи заявки, и сказал, что, по их оценкам, рассмотрение заявки займет от четырех месяцев до одного года.

“В июне в Мадриде состоится важный саммит НАТО. Конечно, НАТО интересуется, подадут ли Финляндия и, возможно, Швеция свои заявки на членство до этого", - сказал Хаависто.

Он сказал, что на следующей неделе правительство предоставит финскому парламенту отчет о том, как решение россии о нападении на Украину изменило ситуацию с безопасностью Финляндии. Но он добавил, что правительство готово быстро предложить вступление в НАТО, если будет достаточная поддержка парламента.

Дополнение

После Второй мировой войны Финляндия основывала политику на поддержании надежной обороны и дружеских отношениях со своим гораздо более крупным соседом.

Эта скандинавская страна участвует в оборонительных учениях вместе с соседними Швецией и Норвегией, является членом возглавляемых Великобританией сил JEF и в 2014 году присоединилась к программе расширенных возможностей НАТО вместе со Швецией, Австралией, Грузией и Иорданией.

Со времени вторжения россии в Украину в феврале опросы общественного мнения, проведенные по заказу финских СМИ, показали быстрый разворот общественного мнения в Финляндии, и большинство теперь выступает за вступление в НАТО.

Финляндия, государство-член Европейского Союза, имеет общую границу с россией протяженностью в 1300 км.